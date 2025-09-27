مصدر يكشف حقيقة توصل الأهلي لاتفاق مع عبد القادر بشأن تجديد عقده

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أكد لمسؤولي القلعة الحمراء، استعداده لتجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة، مشددا على أنه ليس له أي طلبات مالية للاستمرار مع الفريق.

وأضاف المصدر، أن عبد القادر أبدى رغبة قوية في الاستمرار داخل الأهلي، مشيرا إلي أن تجديد اللاعب مسألة وقت، خاصة في ظل القناعة الفنية الكبيرة بإمكاناته، بالاضافة إلى منع أي ناد آخر من محاولة التعاقد مع اللاعب مستقبلا.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة الزمالك المقرر لها بعد غد الإثنين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

