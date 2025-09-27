قبل ساعات على مباراة القمة، حقيقة إصابة عمر جابر

يعود عمر جابر، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لقيادة الجبهة اليمنى خلال مباراة القمة أمام الأهلي، المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ونفى الجهاز الفني ما يتردد عن استمرار إصابة عمر جابر التي أبعدته من التشكيل الأساسي في لقاء الجونة.

وأكد الجهاز الفني جاهزية اللاعب، خاصة أنه شارك في جزء من لقاء الزمالك الماضي أمام الجونة.

وكان اللاعب قد غاب عن التشكيل الأساسي في مواجهة الجونة الماضية، والتي شارك فيها صلاح مصدق بدلًا منه.

وفضّل الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا إراحته وقتها وشارك في جزء بسيط من اللقاء، قبل أن يقرر الاعتماد عليه في لقاء القمة نظرًا لخبرته الكبيرة وقدرته على تقديم الدعم الدفاعي والهجومي، وهو ما يمنح الفريق توازنًا أكبر أمام الأهلي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم الإثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

وفي السطور التالية نعرض تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز قبل قمة الاثنين.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

والتقى الأهلي والزمالك في 130 مباراة سابقة ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز، لتكون المواجهة المرتقبة بينهما يوم الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة التاسعة من موسم 2025-2026، رقم 131 في تاريخ لقاءات الفريقين بالمسابقة.

وبالنظر إلى تاريخ المواجهات المباشرة، يمتلك الأهلي الأفضلية الواضحة، بعدما حقق الفوز في 59 مباراة، مقابل 30 انتصارًا للزمالك، فيما انتهت 41 مواجهة بالتعادل.

