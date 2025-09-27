سندرلاند يفوز على نوتنجهام فورست ويصعد للمركز الثالث بالدوري الإنجليزي

فاز فريق سندرلاند على نظيره نوتنجهام فورست بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف سندرلاند عن طريق عمر الدريتي في الدقيقة 38.

تشكيل نوتنجهام فورست ضد سندرلاند

تشكيل سندرلاند ضد نوتنجهام فورست

ترتيب سندرلاند ونوتنجهام فورست

بهذه النتيجة يحتل سندرلاند المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة، فيما يحتل نوتنجهام فورست المركز الـ 16 برصيد 5 نقاط.

ليفربول يخسر لأول مرة بالدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس 2-1

وفي نفس الجولة تعرض فريق ليفربول، لأول خسارة في الدوري الإنجليزي للموسم الحالي على يد نظيره كريستال بالاس، بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وكان إسماعيلا سار قد سجل الهدف الأول لـ كريستال بالاس في شباك ليفربول بالدقيقة 9، ثم تعادل كييزا للريدز في الدقيقة هدف 88.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة استطاع نكيتيا تسجيل هدف فوز كريستال بالاس ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية المباراة.

