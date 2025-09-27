بتروجيت يفوز على المصري 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز

فاز فريق بتروجيت على نظيره المصري البورسعيدي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف بتروجيت الأول عن طريق مصطفى البدري في الدقيقة 28، قبل أن يرد المصري بهدفين عن طريق صلاح محسن وعمر الساعي بالدقائق 63 و66.

ثم رد بتروجت بهدفين متتاليين عن طريق هادي رياض وأدهم حامد في الدقائق 76 و88.

تشكيل المصري لمباراة بتروجيت

في حراسة المرمى: عصام ثروت.

في خط الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي، عمرو سعداوي.

في خط الوسط: محمد مخلوف، بونور موجيشا كثنائي، أحمد علي عامر، محمود حمادة، أحمد القرموطي.

في خط الهجوم: صلاح محسن

وجاءت قائمة البدلاء كالتالي:

محمود حمدي، أحمد عيد، أحمد منصور، حسن علي ، حسين فيصل، مصطفى أبو الخير، عمر الساعي، زياد فرج، كينجسلي ايدوو.

تشكيل بتروجت ضد المصري

في حراسة المرمى:عمر صلاح.

في خط الدفاع: محمود شديد، هادي رياض، أحمد عبد الموجود، توفيق محمد.

في خط الوسط: أدهم حامد، محمد علي عثمان، امادو با.

في خط الهجوم: مصطفى البدري، مصطفى جابر، سيكو سونكو.

فيما جاءت قائمة البدلاء كالتالي: محمد خليفة، أحمد غنيم، اسلام عبد الله، مؤمن عاطف، رشيد أحمد، محمود مرسي، أحمد ياسين، عمر رضا، عبد الله دياباتيه.

ترتيب المصري بجدول الدوري

بهذه النتيجة يحتل المصري بقيادة مدربه التونسي نبيل الكوكي، المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، فيما احتل بتروجيت المركز الـ 5 برصيد 14 نقطة.

