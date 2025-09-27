زيزو يشارك في مران الأهلي ويؤكد جاهزيته للقمة أمام الزمالك بالدوري

قال مصدر داخل الأهلي إن أحمد سيد زيزو شارك في التدريبات الجماعية بشكل كامل في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، ليؤكد جاهزيته لمواجهة القمة المرتقبة أمام الزمالك في بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت مشاركة زيزو في المران بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، والتي أثارت الشكوك حول إمكانية لحاقه بالمباراة، إلا أن اللاعب شارك في التدريبات بشكل كامل وأكد قدرته على التواجد مع الفريق.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة الزمالك المقرر لها بعد غد الإثنين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

