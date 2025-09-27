السبت 27 سبتمبر 2025
رياضة

ديكيداها الصومالي يتأهل لملاقاة الزمالك في دور الـ32 بالكونفدرالية

الكونفدرالية، تأهل فريق ديكيداها الصومالي إلى دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق الزمالة السوداني رغم الخسارة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم بإياب الدور التمهيدي الأول.

وتأهل فريق ديكيداها الصومالي إلى دور الـ 32 بأفضلية الهدف خارج الأرض بعد التعادل (2-2) في مباراتي الذهاب والإياب، حيث فاز فريق ديكيداها في الذهاب 1-0 وخسر في الإياب 1-2.

بهذه النتيجة يتأهل فريق ديكيداها الصومالي لمواجهة الزمالك في دور الـ 32 بالكونفدرالية.

وأجري الدور التمهيدي الأول بنظام جولتي الذهاب والإياب، حيث أقيمت جولة الذهاب أيام 19 و20 و21 سبتمبر المقبل، بينما تقام جولة الإياب أيام 26 و27 و28 من نفس الشهر.

وتقام منافسات الدور التمهيدي الثاني بنظام الذهاب والإياب أيضا حيث تقام جولة الذهاب أيام 17 و18 و19 أكتوبر المقبل، بينما تقام جولة الإياب أيام 24 و25 و26 من الشهر ذاته.

 

