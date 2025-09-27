يبحث عشاق الكرة في العالم عن فيديو أهداف مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، والتي جمعتهما مساء اليوم السبت في البريميرليج.

مباراة ليفربول وكريستال بالاس

وتعرض فريق ليفربول، لأول خسارة في الدوري الإنجليزي للموسم الحالي على يد نظيره كريستال بالاس، بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

فيديو أهداف مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وسجل إسماعيلا سار الهدف الأول لـ كريستال بالاس في شباك ليفربول بالدقيقة 9، ثم تعادل كييزا للريدز في الدقيقة هدف 88.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة استطاع نيكتياه تسجيل هدف فوز كريستال بالاس ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية المباراة.

GOAL!



Back in the side, back amongst the goals!



The ball drops to Ismaïla Sarr who finishes from close range to give Palace the lead 🦅#beINPL #CRYLIV #CPFC pic.twitter.com/o0UVelCB0t — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 27, 2025

GOAL!



SCENES AT SELHURST PARK 🥳



Super sub Eddie Nketiah wins it for Crystal Palace with the final kick of the game 🤯#beINPL #CRYLIV #CPFC pic.twitter.com/1B82gzcrf1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 27, 2025

تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وقاد محمد صلاح تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: برادلي - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ميلوس كيركيز.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ - ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: فلوريان فيرتز - ألكسندر إيزاك - محمد صلاح.

مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، في حين أن كريستال بالاس لديه 12 نقطة في المركز الثاني.

وافتقد ليفربول خدمات هوجو إيكتيكي نتيجة طرده في مباراة دور الـ32 من كأس كاراباو ضد ساوثهامبتون، يوم الثلاثاء الماضي.

وكان ليفربول، يسعى إلى مواصلة سلسلة نتائجه الرائعة بعدما حقق 7 انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، من ضمنها 5 مباريات في الدوري الإنجليزي، ومباراة في دوري أبطال أوروبا وأخرى في كأس كاراباو، إلا أنها انتهت على يد كريستال بالاس اللية.

