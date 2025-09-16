أخبار الحوادث اليوم.. ضبط صانعة محتوى في البساتين بعد نشرها فيديوهات خادشة ..مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء إحدى السيدات قيام رجال الشرطة بقسم شرطة بني سويف، بالقبض على شقيق زوجها دون وجه حق وتلفيق قضية له.

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، من رصد نشاط إحدى صانعات المحتوى بعد قيامها بنشر مقاطع فيديو تتضمن رقصًا بملابس خادشة للحياء العام على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط سيدة لاتهامها بإدارة نادٍ صحي "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

وجهت وزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عدة حملات موسعة استهدفت بؤرًا إجرامية في محافظات الدقهلية والقليوبية والمنيا، وذلك في إطار الاستراتيجية الأمنية الرامية لمكافحة الجريمة المنظمة وتجفيف منابع المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

قامت وزارة الداخلية، عبر منظومة "أمان" بتجهيز وإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها للأطفال من الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد.

قررت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة تأجيل الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل ممرض المنيا في منطقة الزاوية الحمراء، بغرض طلب فدية من أهله علي حكم معاقبة الأول بالإعدام، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن المؤبد لجلسة 10 نوفمبر المقبل للحكم.

تجري نيابة كرداسة تحقيقات موسعة في اتهام زوج بقتل زوجته ضربا بعصا خشبية ما أسفر عن وفاتها في الحال، وذلك عقب رفضها معاشرته بطريقة محرمة مخالفة للشرع.

تكثف أجهزة أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي يُقدر بـ7500 يورو من داخل فيلا مخرج شهير.

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أنه عن طلب التعويض الذي يطالب به المتهم بعد براءته، فإن قضاء هذه المحكمة، قد جرى على أن مجالس التأديب تختلف عن المحاكم التأديبية من حيث تشكيلها، فهي تتكون من أغلبية من غير القضاة ذوي الحصانة القضائية والاستقلال الكامل، وتتبع تلك الأغلبية في الغالب من مجالس التأديب للجهة الإدارية المشكل بها المجلس.







