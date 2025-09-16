الداخلية تكشف حقيقة فيديو متداول حول اتهام شرطة بني سويف بتلفيق قضية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء إحدى السيدات قيام رجال الشرطة بقسم شرطة بني سويف، بالقبض على شقيق زوجها دون وجه حق وتلفيق قضية له.

وبالفحص، تبين أن ما ورد في الفيديو غير صحيح، وأن الحقيقة تعود إلى بلاغ تلقاه قسم شرطة بني سويف بتاريخ 13 الجاري، بشأن مشاجرة نشبت بين طرفين بسبب خلافات مالية والطرف الأول: شقيق زوج السيدة الظاهرة بالفيديو واثنان آخران (لهم معلومات جنائية) والطرف الثاني: شخصان آخران (لهما معلومات جنائية).

وخلال المشاجرة، اعتدى الطرف الثاني على الأول بالضرب. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطرفين في حينه، وعُثر بحوزة شقيق زوج السيدة على فرد خرطوش وسلاح أبيض.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات، كما تم تحديد وضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة بني سويف)، والتي اعترفت بقيامها بادعاء كاذب بغرض التشكيك في ملابسات ضبط شقيق زوجها.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.