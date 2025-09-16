الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة فيديو متداول حول اتهام شرطة بني سويف بتلفيق قضية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء إحدى السيدات قيام رجال الشرطة بقسم شرطة بني سويف، بالقبض على شقيق زوجها دون وجه حق وتلفيق قضية له.

ضبط صانعة محتوى في البساتين بعد نشرها فيديوهات خادشة عبر مواقع التواصل

الأمن يكشف ملابسات فيديو متداول لشخص تحت تأثير المخدرات في الجيزة

وبالفحص، تبين أن ما ورد في الفيديو غير صحيح، وأن الحقيقة تعود إلى بلاغ تلقاه قسم شرطة بني سويف بتاريخ 13 الجاري، بشأن مشاجرة نشبت بين طرفين بسبب خلافات مالية والطرف الأول: شقيق زوج السيدة الظاهرة بالفيديو واثنان آخران (لهم معلومات جنائية) والطرف الثاني: شخصان آخران (لهما معلومات جنائية).

وخلال المشاجرة، اعتدى الطرف الثاني على الأول بالضرب. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطرفين في حينه، وعُثر بحوزة شقيق زوج السيدة على فرد خرطوش وسلاح أبيض. 

وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات، كما تم تحديد وضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة بني سويف)، والتي اعترفت بقيامها بادعاء كاذب بغرض التشكيك في ملابسات ضبط شقيق زوجها.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بني سويف فيديو متداول وزارة الداخلية حقيقة الفيديو مشاجرة ضبط أسلحة النيابة العامة

