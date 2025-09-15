الإثنين 15 سبتمبر 2025
حوادث

قتل وبحوزته ترسانة سلاح، الداخلية تكشف تفاصيل فيديو استهداف شخص بأسيوط (صور)

الداخلية تكشف تفاصيل
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو استهداف شخص بأسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله قيام قوات الشرطة باستهداف أحد الأشخاص داخل منزله في أسيوط مما أسفر عن مصرعه وضبط نجله دون وجه حق.

 

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجاري، وبموجب إذن قضائي وإجراءات قانونية مقننة، استهدفت القوات أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة ونجله بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط. 

كما أن المتهم الرئيسي سبق اتهامه والحكم عليه في 9 جنايات متنوعة. 

المتهم ونجله (له معلومات جنائية) كانا يمارسان نشاطًا إجراميًا تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، متخذين من مسكنهما وكرًا لمزاولة نشاطهما. 

تبادل إطلاق النار وضبط أسلحة

وحال شعورهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، مما دفع القوات للتعامل، وأسفر ذلك عن مصرع العنصر الإجرامي وضبط نجله وعُثر بحوزتهما على 35 قطعة سلاح ناري متنوعة بينها 3 بنادق آلية و12 بندقية خرطوش و20 فرد خرطوش.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما في حينه، كما تواصل الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مروجي الادعاءات المغلوطة عبر مواقع التواصل.

