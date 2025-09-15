الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء أب على طفله بـ الإسماعيلية

اعتداء أب على ابنه
اعتداء أب على ابنه

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يعتدي بالضرب على طفل في محافظة الإسماعيلية.

ضبط المتهم

وبالفحص تمكنت الأجهزة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية. 

وبمواجهته أقر بأن الطفل الظاهر في الفيديو هو ابنه، واعترف بارتكابه الواقعة بقصد "تأديبه" لخروجه المتكرر من المنزل واستجداء المارة.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 

