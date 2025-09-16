الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية توزع حقائب مدرسية ضمن مبادرة "كلنا واحد" استعدادًا للعام الدراسي الجديد

الداخلية توزع حقائب
الداخلية توزع حقائب مدرسية ضمن مبادرة "كلنا واحد"، فيتو

قامت  وزارة الداخلية، عبر منظومة "أمان" بتجهيز وإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها للأطفال من الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد.

وجاء ذلك بالتنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تم إيفاد مأموريات من قطاع المشروعات والتنمية لتوزيع تلك المساعدات على مستحقيها في مختلف المحافظات.

 الداخلية توزع حقائب مدرسية ضمن مبادرة "كلنا واحد" استعدادًا للعام الدراسي الجديد

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة الداخلية على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتعزيز روح المشاركة والتكافل بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات المجتمعية، وفي إطار مبادرة "كلنا واحد" التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى تعزيز الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني وتقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

ضبط سائق أقدم على استعراض متهور بسيارته وسط شوارع القاهرة

ضبط سائق ميكروباص تعدى على شخص بعصا خشبية في القاهرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كلنا واحد وزارة الداخلية العام الدراسي الجديد حقائب مدرسية مبادرة مجتمعية منظومة أمان

مواد متعلقة

ضبط سائق أقدم على استعراض متهور بسيارته وسط شوارع القاهرة

ضبط سائق ميكروباص تعدى على شخص بعصا خشبية في القاهرة

ضبط سيدة تدير ناديا صحيا بدون ترخيص لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة

ضربة أمنية، مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بـ 64 مليون جنيه

ضبط 4 سيدات يمارسن أعمالا مخلة عبر تطبيق هاتفي بالإسكندرية

ضبط استوديو غير مرخص يعتدي على حقوق الملكية الفكرية بالجيزة

حصاد 24 ساعة، تحرير 2284 مخالفة ملصق إلكتروني وعدم ارتداء خوذة

استجابة سريعة من أمن البحيرة لنقل سيدة مُسنة إلى المستشفى

الأكثر قراءة

غضب الفقراء!

بسبب فيروس إمام عاشور، تحاليل طبية شاملة للاعبي الأهلي

إيقافات وغرامات بالجملة، عقوبات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز

وزير التعليم: 5 آلاف جنيه لكل مدير مدرسة شهريا لتوفير عمال و1000 حافز للمعلمين

وفاة عمر عبد الله نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

هنخسر كتير، توفيق عكاشة يطالب بتعديل السياسة الخارجية المصرية ويوجه رسالة للمسؤولين في قطر

إجبار إثيوبيا على تصريف المياه من سد النهضة، وخبراء يكشفون زيادة التدفقات في النيل

أول رد فعل إسرائيلي على قمة الدوحة، جيش الاحتلال يعلن ضرب دولة عربية خلال ساعات

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشموع في المنام وعلاقتها بالعمر الطويل ومناسبة سعيدة قادمة

ولد الهدى (الحلقة الرابعة والعشرون)، حبُّ النبي واجب على كل مسلم ومسلمة

كيفية قضائها، كل ما تريد معرفته عن أحكام قضاء الصلوات الفائتة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads