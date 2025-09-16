قامت وزارة الداخلية، عبر منظومة "أمان" بتجهيز وإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها للأطفال من الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد.

وجاء ذلك بالتنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تم إيفاد مأموريات من قطاع المشروعات والتنمية لتوزيع تلك المساعدات على مستحقيها في مختلف المحافظات.

الداخلية توزع حقائب مدرسية ضمن مبادرة "كلنا واحد" استعدادًا للعام الدراسي الجديد

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة الداخلية على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتعزيز روح المشاركة والتكافل بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات المجتمعية، وفي إطار مبادرة "كلنا واحد" التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى تعزيز الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني وتقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.