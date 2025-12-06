السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والإمارات في كأس العرب

منتخب مصر،فيتو
منتخب مصر،فيتو
18 حجم الخط

يلتقي منتخب مصر المشارك في كأس العرب، بقيادة مديره الفني حلمي طولان، اليوم السبت، نظيره منتخب الإمارات، في لقاء يجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات في بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر.

موعد مباراة مصر والإمارات 

مباراة منتخب مصر ضد الإمارات، تقام مساء اليوم السبت 6 ديسمبر على استاد لوسيل، وتنطلق أحداثها في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت الدوحة.

منتخب مصر يستعد لمواجهة الإمارات، فيتو
منتخب مصر يستعد لمواجهة الإمارات، فيتو

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة مصر والإمارات

وتنقل قناة بي إن سبورت المفتوحة مباراة منتخب مصر أمام الإمارات على الهواء مباشرة.

كما تنقلها شبكة قنوات الكأس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية 1.
وقناة الشارقة الرياضية، ودبي الرياضية 1.
كما تنقل المباراة قناة الكويت الرياضية، وقناة شاشا.

منتخب مصر يتعادل أمام الكويت بهدف

وسقط منتخب مصر في فخ التعادل أمام الكويت بهدف لمثله، في مباراة الفريقين في الجولة الافتتاحية، الثلاثاء الماضي، لحساب المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب.

وأهدر عمرو السولية لاعب منتخب مصر ركلة جزاء في الدقيقة 37 أمام الكويت، بعدما سدد الكرة خارج المرمى.

استبعاد كريم فؤاد  قائمة من منتخب مصر

وأثبتت الأشعة التي خضع لها كريم فؤاد، لاعب منتخب مصر المشارك في كأس العرب، إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وتحتاج إصابة كريم فؤاد للعلاج لمدة من 4 إلى 6 أسابيع وبالتالي تأكد استبعاده من قائمة منتخب مصر ببطولة كأس العرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر المشارك في كأس العرب منتخب مصر موعد مباراة مصر والإمارات مصر والامارات مباراة مصر والإمارات كريم فؤاد

مواد متعلقة

النني: اعلم تماما نقاط القوة بمنتخب الامارات (فيديو)

طولان يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد (فيديو)

حلمي طولان يرد على مهاجميه بشأن الإساءة لمنتخب الكويت (فيديو)

الأغلى في البطولة، أبرز المعلومات عن منتخب الإمارات قبل مواجهة مصر بكأس العرب

التوأم برفقة الدرندلي في حفل الاستقبال لمنتخبات كأس العالم بمجمع كينيدي للفنون

تقارير إنجليزية: الحكومة السعودية ستمول صفقة محمد صلاح

منتخب مصر المشارك بكأس العرب يؤدي صلاة الجمعة بجانب نظيره السوري

الدرندلي والتوأم أمام البيت الأبيض قبل سحب قرعة كأس العالم 2026 (صورة)

الأكثر قراءة

فرق غوص متطوعة تصل مصرف الزوامل بالشرقية للبحث عن التماسيح (صور)

مدبولي يوجه بتكثيف جهود منظومة الشكاوى الحكومية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز ضد بتروجيت

برعاية السيسي، انطلاق الجلسة الافتتاحية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

انقلاب طقسي 180 درجة، انخفاض حاد بدرجات الحرارة، أمطار رعدية وبرق وسيول، رياح وأتربة تصل القاهرة، واضطراب بالملاحة البحرية

انخفاض كبير والقاهرة تسجل 21، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

قبل اللقاء المرتقب اليوم بكأس العرب، تاريخ مواجهات منتخب مصر والإمارات

تفسير حلم دخول السوق في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المعيشية

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزير الأوقاف: مصر تظل عبر التاريخ قبلة التلاوة وموطن جمال الأداء القرآني

تفسير حلم دخول السوق في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المعيشية

15 دعاء من الكتاب والسنة يمكن أن تبدأ بها يومك

المزيد
الجريدة الرسمية
ads