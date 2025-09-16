ضبط موظف دهس مسنا أثناء عبوره الطريق في أكتوبر

ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على موظف متهم بدهس مسن على المعاش بعد أن اصطدمت به سيارته، أثناء عبوره نهر الطريق الرئيسي في أكتوبر، وتم نقل المتوفى إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن السبب هو سير المتهم بسرعة جنونية جعلته يصطدم بالمتوفى أثناء عبوره الطريق.



وكان قد تلقى اللواء محمد مجدى أبو شميلة، مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارًا من العميد أحمد نجم رئيس قطاع أكتوبر، يفيد فيه بمصرع مسن على المعاش يبلغ من العمر 70 سنة أثناء عبوره نهر الطريق بدائرة القسم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق وأمرت بتشريح الجسد لمعرفة سبب الرحيل والتصريح بالدفن.

