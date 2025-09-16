الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
حوادث

سرقة فيلا مخرج "ولاد رزق" في أكتوبر والأمن يكثف جهوده لضبط المتهم

طارق العريان مخرج
طارق العريان مخرج فيلم "ولاد رزق"

تكثف  أجهزة أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي يُقدر بـ7500 يورو من داخل فيلا المخرج طارق العريان، مخرج فيلم "ولاد رزق" ومصور موكب المومياوات الملكية.

وكان العريان حرر محضرًا رسميًا اتهم فيه خادمته بسرقة المبلغ من منزله الكائن بمدينة 6 أكتوبر، وهو ما دفع الجهات الأمنية لتشكيل فريق بحث لفحص الواقعة وجمع التحريات اللازمة.

وباشرت الأجهزة الأمنية تفريغ كاميرات المراقبة داخل الفيلا، وتم التحفظ عليها لفحصها، في إطار التحريات الجارية لضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من المخرج، أفاد بتعرضه للسرقة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتم بدء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال البلاغ.

 

