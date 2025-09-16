سرقة فيلا مخرج "ولاد رزق" في أكتوبر والأمن يكثف جهوده لضبط المتهم

تكثف أجهزة أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي يُقدر بـ7500 يورو من داخل فيلا المخرج طارق العريان، مخرج فيلم "ولاد رزق" ومصور موكب المومياوات الملكية.

وكان العريان حرر محضرًا رسميًا اتهم فيه خادمته بسرقة المبلغ من منزله الكائن بمدينة 6 أكتوبر، وهو ما دفع الجهات الأمنية لتشكيل فريق بحث لفحص الواقعة وجمع التحريات اللازمة.

وباشرت الأجهزة الأمنية تفريغ كاميرات المراقبة داخل الفيلا، وتم التحفظ عليها لفحصها، في إطار التحريات الجارية لضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من المخرج، أفاد بتعرضه للسرقة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتم بدء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال البلاغ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.