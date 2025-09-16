الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط سائق ميكروباص تعدى على شخص بعصا خشبية في القاهرة

ضبط سائق ميكروباص
ضبط سائق ميكروباص تعدى على شخص بعصا خشبية، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قائد سيارة ميكروباص وهو يعتدي على أحد الأشخاص باستخدام عصا خشبية.

الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات مقطع فيديو متداول

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 14 الجاري، تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا من شقيقين مقيمين بالجيزة، أفادا بتضررهما من قائد ميكروباص صدمهما أثناء استقلالهما دراجة نارية بطريق الأوتوستراد بدائرة القسم، وعند معاتبته اعتدى عليهما باستخدام عصا خشبية.

 

ضبط المتهم والأداة المستخدمة

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الميكروباص وقائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وعُثر بحوزته على العصا الخشبية المستخدمة في الاعتداء. 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بالبلاغ.

الإجراءات القانونية

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة التواصل الاجتماع الاوتوستراد الميكروباص بمديرية أمن القاهر بمديرية امن القاهرة بطريق الأوتوستراد طريق الاوتوستراد شرطة حلوان

مواد متعلقة

ضبط 4 سيدات يمارسن أعمالا مخلة عبر تطبيق هاتفي بالإسكندرية

ضبط استوديو غير مرخص يعتدي على حقوق الملكية الفكرية بالجيزة

حصاد 24 ساعة، تحرير 2284 مخالفة ملصق إلكتروني وعدم ارتداء خوذة

استجابة سريعة من أمن البحيرة لنقل سيدة مُسنة إلى المستشفى

مشاجرة بين عائلتين في الدقهلية بسبب خلافات ميراث والنيابة تتولى التحقيق

الحالة المرورية اليوم، سيولة نسبية بهذه الطرق والمحاور

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالقاهرة الجديدة

أخبار الحوادث اليوم: ضبط تشكيل عصابي يستغل الأطفال في أعمال التسول .. القبض على أطراف مشاجرة دامية فى حلوان …المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بدلجا: مكنتش بحط السم في أكل حمايا وحماتي

الأكثر قراءة

وسط جدل الهجوم على الدوحة، إجراء عاجل من أمريكا بشأن الطائرة الرئاسية المهداة من قطر

مصادر بالأهلي تكشف موقف فيتوريا من قيادة الفريق

مفاجأة بشأن الأسورة الملكية المختفية من المتحف المصري بالتحرير

برنامج عمل مكثف، ملك إسبانيا يزور مصر اليوم

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

بن غفير يواصل استفزاز العالم: حان وقت الحسم في غزة

655 جنيها لهذا النوع، أسعار الجبن تواصل الارتفاع مع قرب بدء العام الدراسي

سعر السمك اليوم، انخفاض كبير بالبوري والجمبري وارتفاع 10 جنيهات في الكابوريا

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

سعر السمك اليوم، انخفاض كبير بالبوري والجمبري وارتفاع 10 جنيهات في الكابوريا

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من أخلاق الإسلام، تعرف على أهمية الصبر وأنواعه في القرآن والسنة

تفسير حلم أكل الجمبري في المنام وعلاقته بتحسن الأوضاع المادية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 16 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads