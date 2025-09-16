الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
حوادث

الأمن يكشف ملابسات محاولة سرقة هاتف فتاة بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء محاولته سرقة هاتف محمول من إحدى الفتيات أثناء سيرها بأحد شوارع محافظة الدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجاري، تقدم بلاغ إلى مركز شرطة منية النصر بالدقهلية من صاحبة الحساب المشار إليه، أفادت فيه بتضررها من نجل عمها، لمحاولته سرقة هاتفها المحمول عنوة أثناء سيرها بالقرية محل إقامتها، إلا أنه لم يتمكن من إتمام جريمته ولاذ بالهرب.

سرقة هاتف فتاة بالدقهلية

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، وتبين أنه يعمل ترزي ومقيم بدائرة المركز، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الجريدة الرسمية
