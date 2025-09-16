ضبط سائق أقدم على استعراض متهور بسيارته وسط شوارع القاهرة

الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
حوادث

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، تداول مقطع فيديو يظهر قائد سيارة ملاكي يقوم بحركات استعراضية خطرة بشوارع القاهرة، مما عرض حياته والمواطنين للخطر وأثار حالة من الجدل.

بعد فحص الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وضبط قائده، وتبين أنه طالب مقيم بالقاهرة، والسيارة سارية التراخيص، وبمواجهته اعترف بارتكاب الفعل بقصد اللهو.

وأكدت وزارة الداخلية، أنه تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد قائدها، مشددة على أن الأجهزة الأمنية ستواصل متابعة ورصد أي مخالفات مرورية أو سلوكيات متهورة تهدد حياة المواطنين.

