ضبط صانعة محتوى في البساتين بعد نشرها فيديوهات خادشة عبر مواقع التواصل

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، من رصد نشاط إحدى صانعات المحتوى بعد قيامها بنشر مقاطع فيديو تتضمن رقصًا بملابس خادشة للحياء العام على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة أثناء تواجدها داخل إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة البساتين، وبرفقتها مدير أعمالها المسؤول عن إدارة صفحاتها الإلكترونية.

وبمواجهتهما، اعترفا بقيامهما بنشر المقاطع المشار إليها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

