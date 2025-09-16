ضبط سيدة تدير ناديا صحيا بدون ترخيص لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط سيدة لاتهامها بإدارة نادٍ صحي "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

الإدارة العامة لحماية الآداب تضبط سيدات أجنبيات وشخصين داخل المكان

عقب تقنين الإجراءات، استهدفت الأجهزة الأمنية النادي المشار إليه، حيث تمكنت من ضبط السيدة المديرة وبصحبتها 3 سيدات يحملن جنسيات مختلفة، إضافة إلى شخصين آخرين.

بمواجهتهم، اعترفوا جميعًا بممارسة النشاط الإجرامي المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

