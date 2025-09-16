ضربة أمنية، مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بـ 64 مليون جنيه

وجهت وزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عدة حملات موسعة استهدفت بؤرًا إجرامية في محافظات الدقهلية والقليوبية والمنيا، وذلك في إطار الاستراتيجية الأمنية الرامية لمكافحة الجريمة المنظمة وتجفيف منابع المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة

أكدت التحريات أن تلك البؤر تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة حاولت جلب وترويج كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، جرى استهدافهم، ما أسفر عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات، وهم محكوم عليهم بالسجن المؤبد في قضايا قتل عمد، شروع في قتل، اتجار بالمخدرات، سلاح ناري، سرقة بالإكراه، وخطف واحتجاز.

ضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة

أسفرت المداهمات عن ضبط باقي عناصر البؤر الإجرامية، وبحوزتهم قرابة نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – شابو – هيروين – بانجو – هيدرو)، و71,913 ألف قرص مخدر، بالإضافة إلى 80 قطعة سلاح ناري (18 بندقية آلية – 30 بندقية خرطوش – 30 فرد خرطوش – 2 طبنجة).

وتُقدر القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بنحو 64 مليون جنيه.

اتخاذ الإجراءات القانونية

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق العناصر المضبوطة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.

