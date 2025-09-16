ضبط سيدة تعدت على أخرى بالإسماعيلية بعد تداول فيديو على مواقع التواصل

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة ضبط سيدة تعدت بالسب على أخرى في الإسماعيلية، بعد تداول فيديو على مواقع التواصل.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يظهر إحدى السيدات وهي تتعدى بالسب على أخرى أمام منزلها بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.

وعقب فحص الواقعة، تبين أن أيًا من الأطراف لم يتقدم ببلاغ رسمي، إلا أن الأجهزة الأمنية نجحت في تحديد السيدة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها ربة منزل – لها معلومات جنائية – مقيمة بدائرة القسم.

وبمواجهتها، أقرت بارتكاب الواقعة نتيجة خلافات مالية بينها وبين السيدة القائمة على التصوير ربة منزل – مقيمة بذات الدائرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة.

