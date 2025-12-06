السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الدولار
الدولار
18 حجم الخط

سعر صرف الدولار، شهد سعر صرف الدولار استقرارا أمام الجنيه المصري خلال بداية حركة تعاملات اليوم السبت 6 ديسمبر 2025، وذلك وفق أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المحلية. 

نرشح لك: عاجل، الدولار وصل لكام في البنك المركزي؟

<span style=
سعر صرف الدولار، فيتو

أسعار الدولار في البنوك اليوم

 وفق آخر تحديثات الأسعار، جاءت قيمة الدولار في البنك المركزي المصري كما يلي:
47.50 جنيه للشراء.
47.62 جنيه للبيع. 

نرشح لك: الدولار بكام فى البنك المركزى ؟

أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار:
47.52 جنيه للشراء.
47.62 جنيه للبيع.

نرشح لك: الدولار بكام فى بنك مصر ؟ 

وفي بنك كريدى أجريكول، فقد سجل الدولار:

47.52 جنيه للشراء.
47.62 جنيه للبيع.

نرشح لك: الدولار وصل لكام فى بنك كريدى أجريكول؟ 
أما في البنك الأهلي المصري، استقرت الأسعار عند:

47.52 جنيه للشراء.
47.62 جنيه للبيع.

الدولار وصل لكام فى البنك الأهلى المصري؟
وفي البنك بنك قطر الوطنى، استقرت الأسعار عند:

47.52 جنيه للشراء.
47.62 جنيه للبيع.

<span style=
سعر الدولار، فيتو

أهمية الدولار داخل البنوك المصرية

يُعد الدولار الأمريكي العملة الأجنبية الأكثر تداولا داخل البنوك المصرية نظرا لدوره الرئيسي في حركة التجارة الدولية. وتؤثر تقلبات سعر الدولار مباشرة في أسعار السلع والخدمات المستوردة، ما يجعله محل متابعة دائمة من جانب المواطنين والمستثمرين ويتم تحديد سعره استنادًا إلى آليات العرض والطلب، بالإضافة إلى السعر الرسمي الصادر عن البنك المركزي.

مؤشر لقوة العملة المحلية

ويمثل سعر الدولار مؤشرا مهمًا يعكس قوة الجنيه المصري أمام العملة العالمية الأكثر استخدامًا ويحدد البنك المركزي المصري السعر الرسمي للدولار بناءً على حركة السوق، مع مراعاة السياسات الاقتصادية والتطورات العالمية المؤثرة في الاقتصاد المحلي.

الدولار كمقياس للقوة الاقتصادية عالميا

ويعتبر الدولار أيضًا أداة أساسية لقياس قوة الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالعملات الرئيسية مثل (اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني)، ويعد مؤشر الدولار من أهم المؤشرات التي تستخدم لتقييم أداء العملة الأمريكية على المستوى العالمي.

<span style=
الدولار، فيتو

أسباب استقرار الدولار في السوق المصرية

-شهد سعر الدولار مؤخرًا حالة من الاستقرار النسبي داخل البنوك، ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها:

-الجهود الحكومية الرامية إلى دعم الاقتصاد.

-السيطرة على معدلات التضخم.

-زيادة موارد النقد الأجنبي، مثل تحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، ونمو قطاع السياحة.

<span style=
سعر الدولار اليوم، فيتو

هيمنة الدولار عالميا

تستمد قوة الدولار جزءا كبيرا من ضخامة الاقتصاد الأمريكي، الذي يوازي حجمه مجموع اقتصادات الصين واليابان وألمانيا تقريبا. وتتمتع الولايات المتحدة بأسواق مالية هي الأكبر والأكثر سيولة عالميا، إذ تضم العديد من الشركات العملاقة والمتقدمة.

نرشح لك: الدولار وصل لكام النهارده ؟ 

كما تعد سوق سندات الخزانة الأمريكية الأكبر على مستوى العالم، بحجم يقترب من 27 تريليون دولار، مما يجعل الأسواق الأمريكية الوجهة الأولى للشركات الباحثة عن السيولة، سواء عبر بيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الدولار فى البنوك اسعار الدولار أسعار الدولار في البنوك اليوم الدولار بكام فى بنك مصر الدولار بكام فى البنك المركزى الدولار في البنك المركزي الدولار فى البنك المركزى المصرى الدولار وصل لكام الدولار وصل لكام النهارده الدولار فيتو

مواد متعلقة

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الجمعة

آخر تطورات أسعار الفضة في مصر اليوم الجمعة

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الدرهم الإماراتي يستقر أمام الجنيه في البنوك (تحديث لحظي)

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه فى البنك المركزى بختام تعاملات الأسبوع

سعر اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

استقرار سعر صرف الإسترليني أمام الجنيه فى البنوك المصرية

الأكثر قراءة

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة الإمارات في كأس العرب

أمواج تصل إلى 3 أمتار، تحذير من اضطراب كبير في الملاحة بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

انخفاض كبير والقاهرة تسجل 21، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 6 ديسمبر 2025

انقلاب طقسي 180 درجة، انخفاض حاد بدرجات الحرارة، أمطار رعدية وبرق وسيول، رياح وأتربة تصل القاهرة، واضطراب بالملاحة البحرية

أخبار مصر: قصة واقعة الطفل زياد التي هزت بورسعيد، سيناريو هوليوودي في اختفاء فتاة الشرقية، تطبيق منظومة "مرور بلا أوراق"

يصل إلى 2703 جنيهات، ارتفاع يضرب جميع أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

15 دعاء من الكتاب والسنة يمكن أن تبدأ بها يومك

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 6 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 6 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads