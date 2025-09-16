الأمن يكشف ملابسات فيديو متداول لشخص تحت تأثير المخدرات في الجيزة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات فيديو متداول لشخص تحت تأثير المخدرات في الجيزة.

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص في حالة غير طبيعية نتيجة تعاطي المواد المخدرة بإحدى مناطق الجيزة.

وعقب الفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر، وله معلومات جنائية.

وبسؤال والده (سائق)، أكد أن مقطع الفيديو يعود لنجله وتم تصويره منذ عدة أسابيع، مشيرًا إلى أن نجله من متعاطي المواد المخدرة ويخضع حاليًا للعلاج داخل أحد مستشفيات العلاج النفسي والإدمان، وهو ما أكدته التحريات الأمنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

