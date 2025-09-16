الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو متداول لشخص تحت تأثير المخدرات في الجيزة

الأمن يكشف ملابسات فيديو متداول لشخص تحت تأثير المخدرات

 

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات فيديو متداول لشخص تحت تأثير المخدرات في الجيزة.

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص في حالة غير طبيعية نتيجة تعاطي المواد المخدرة بإحدى مناطق الجيزة.

الداخلية توزع حقائب مدرسية ضمن مبادرة "كلنا واحد" استعدادًا للعام الدراسي الجديد

ضبط سائق أقدم على استعراض متهور بسيارته وسط شوارع القاهرة

وعقب الفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر، وله معلومات جنائية.

وبسؤال والده (سائق)، أكد أن مقطع الفيديو يعود لنجله وتم تصويره منذ عدة أسابيع، مشيرًا إلى أن نجله من متعاطي المواد المخدرة ويخضع حاليًا للعلاج داخل أحد مستشفيات العلاج النفسي والإدمان، وهو ما أكدته التحريات الأمنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

الجريدة الرسمية
