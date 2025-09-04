أخبار مصر: صفقة حماس لإنهاء حرب غزة، حادثان مأساويان بالمنيا والشرقية، إعلان نتيجة الإعادة بالشيوخ وتنسيق الدبلومات الفنية

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

اليوم، الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن رسميا نتيجة جولة الإعادة في انتخابات الشيوخ

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة، مؤتمرًا صحفيًّا ظهر اليوم الخميس، لإعلان النتيجة الرسمية لجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

اليوم، انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2025 نظام 3 سنوات صناعي

يفتتح موقع التنسيق اليوم الخميس، بابه لتسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية للقبول بالجامعات 2025.

صفقة شاملة، أول رد من حماس على عرض ترامب لوقف الحرب في غزة

أكدت حركة حماس الأربعاء استعدادها للتوصل إلى "صفقة شاملة" يتم بموجبها إطلاق سراح الرهائن مقابل عدد متفق عليه من المحتجزين الفلسطينيين في إطار اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وداعا للأربعينات باستثناء 3 محافظات، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم وتوقعت أن يسود طقس حار رطب أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على الجنوب، مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر في حادث مروع أمام نادي الرواد بالعاشر من رمضان (صور)

شهدت مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حادث تصادم مأساويًّا أمام نادي الرواد، أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر بإصابات متفرقة.

صوت مصر بيتعافى، مفاجأة جديد لـ أنغام بعد الإعلان عن حفل لندن

تستعد النجمة أنغام، لإحياء حفل غنائي كبير في دبي خلال الفترة المقبلة، بجانب حفلها في لندن.

قاضية أمريكية توجه "صفعة" جديدة لترامب وتبطل تجميد تمويل "هارفارد"

أمرت قاضية أمريكية، الأربعاء، بإلغاء قرار تجميد التمويلات الذي اتخذته إدارة الرئيس دونالد ترامب بحق جامعة “هارفارد” على خلفية اتهامات بتفشي معاداة السامية والتحيز في المؤسّسة المرموقة.

اسم من العيار الثقيل يدخل قائمة المرشحين لتدريب الأهلي (فيديو)

دخل اسم من العيار الثقيل إلى قائمة المرشحين لتدريب النادي الأهلي خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو، بعد طرح اسم جوميز وباولو بينتو المدير الفني الأسبق لمنتخبي البرتغال والإمارات.

آخر فرصة، اليوم غلق باب التقدم على وظائف المونوريل 2025

تغلق وزارة النقل اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025، باب التقدم لوظائف مونوريل العاصمة الإدارية، والتي أعلنتها من خلال الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، في الإعلان رقم (5) لسنة 2025، وفي النقاط التالية كل المعلومات عن وظائف المونوريل الجديدة.

التحفظ على صاحب المطعم المتسبب في تسمم أكثر من 90 شخصا بالمنيا

قام فريق من مفتشي الصحة بمعاينة المطعم، الذي تسبب في إصابة أكثر من 90 شخصًا بالتسمم في حي أبو هلال بمدينة المنيا، حيث جرى التحفظ على عينات من الأغذية المشتبه بها وإرسالها إلى المعامل المركزية لتحليلها، فيما جرى التحفظ على مسؤولي المطعم لحين انتهاء التحقيقات.

سيشعلها نيرانا، روبيو يحضر حدثا للمستوطنين بموقع "حساس سياسيا" قرب المسجد الأقصى

كشف مراسل موقع "أكسيوس"، اليوم الخميس، عن عزم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إجراء زيارة إلى منطقة الشرق الأوسط، خلال شهر سبتمبر الجاري.

مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم لقارتي أوروبا وإفريقيا

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد كبير من المباريات والمواجهات في مختلف البطولات، أبرزها تصفيات كأس العالم لقارتي إفريقيا وأوروبا.

إدارة ترامب تنهي الحماية المؤقتة للمهاجرين الفنزويليين وترحل 268 ألفا خلال أيام

تحركت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، الأربعاء، لإنهاء وضع الحماية المؤقت للمهاجرين الفنزويليين، الذي طبقته الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

ملوا عينكم منه فغدا محطته الأخيرة، سكالوني يذرف الدموع بعد سؤاله عن مستقبل ميسي (فيديو)

طالب ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين، الجماهير بالاستمتاع بالنجم ليونيل ميسي في مواجهة فنزويلا والتي يرجح أن تكون المباراة الرسيمة الأخيرة لـ"البرغوث" في وطنه بتصفيات كأس العالم.

نتيفلكس تكتب شهادة وفاة ميجان ماركل والصحف البريطانية تصف برنامجها بـ"ممل ولا يطاق"

في ضربة كبيرة لطموح دوقة ساسكس، فشل الموسم الثاني من برنامج "مع الحب، ميجان"، الذي تقدمه ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري في دخول قائمة أفضل 10 برامج مشاهدة على "نتيفلكس"، في تراجع واضح عن موسمه الأول الذي حقق حضورًا أفضل عند إطلاقه في مارس الماضي.

الريال والسيتي في المقدمة وليفربول قبل الأخير، إيرادات أفضل 10 أندية كرة قدم في العالم

تحولت لعبة كرة القدم من هواية إلى احتراف ومن احتراف إلى صناعة ضخمة تتجاوز حدود الملاعب لتنعكس على الاقتصاد العالمي، حيث تقاس قوة الأندية الكبرى اليوم ليس فقط بالألقاب التي تحصدها، بل أيضا بالإيرادات التي تحققها من مختلف الأنشطة.

النجم الذي أتلفه الهوى، ظهور فينيسيوس جونيور بصحبة فيرجينا فونسيكا على يخت فخم (فيديو)

يواصل فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد سقوطه في براثن أضواء الشهرة الخاطئة التي تهدد بخروجه من قلعة “الميرينجي”، حيث شوهد اللاعب برفقة المذيعة التلفزيونية والمؤثرة البرازيلية فيرجينيا فونسيكا، البالغة من العمر 26 عامًا، وهي تغادر يختًا فاخرًا في ماربيا، بإسبانيا، وسط شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن علاقة عاطفية بينهما.

نتائج مذهلة، 3 مركبات في حبوب البن العربي تفتح باب الأمل لعلاج السكري

في حدث علمي فريد، اكتشف باحثون 3 مركّبات جديدة غير معروفة سابقًا في حبوب البن العربي المحمصة، أطلقوا عليها أسماء caffaldehyde A وB وC.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.