دين ودنيا

دولة التلاوة، محمد كامل يملأ القلوب نورًا وطمأنينة بقراءة من سورة يس (فيديو)

القارئ محمد كامل
القارئ محمد كامل يملأ القلوب نورًا بتلاوته لسورة يس، فيتو
دولة التلاوة، أبدع المتسابق محمد كامل في أداء سورة يس خلال برنامج "دولة التلاوة"، حيث تميز صوته بالنقاء والصفاء، وأشعل روحانيات المستمعين، ما جعله محل إشادة وتقدير لجنة التحكيم. وقد جسدت تلاوته قدرة عالية على التحكم في المقامات وإظهار جماليات الحروف والمدود، مما أضاف بعدًا روحانيًا مميزًا للأداء القرآني.

وزير الأوقاف يثني على موهبة المتسابق ويبارك صوته المبارك

قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن تلاوة محمد كامل أبهرت الجميع، معبرًا عن إعجابه بصوته وببركة القرآن التي ترافقه،  مقدما له كل الإشادة والثناء على موهبتك وصوتك حسن، وببركة القرآن ربنا يجعل أيامك كلها سعادة"، مؤكدًا أن التلاوة الراقية تعكس روحانية عالية وتؤثر في القلوب والعقول بشكل مباشر.

 

خبير الأصوات يشيد بتطور أداء محمد كامل وإتقانه لمقامات الشيخ الليثي

 أشاد الدكتور طه عبدالوهاب، خبير الأصوات والمقامات، بتطور أداء المتسابق قائلًا: "يتبع مدرسة الشيخ الليثي، وبدأت تتألق وتتجمل وتتصاعد بنا إلى السحاب، تلاوة رائعة بحق"، مؤكدًا أن محمد كامل يمتلك القدرة على إبراز جماليات الصوت وتحقيق الانسجام بين النغم والتجويد.

إشادة لجنة تحكيم دولة التلاوة بصوت المتسابق وروعته في الأداء

وقال الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، إن صوت محمد كامل "رائع وجميل"، فيما أضاف مصطفى حسني الداعية الإسلامي: "صوتك ندي ويعكس الطمأنينة والروحانية في الأداء القرآني"، مؤكدين أن مستواه يعكس موهبة أصيلة تستحق المتابعة والتشجيع، وأن مستقبله في عالم التلاوة سيكون مشرقًا بإذن الله.

