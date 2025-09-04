الخميس 04 سبتمبر 2025
مصرع 3 شباب وإصابة آخر في حادث مروع أمام نادي الرواد بالعاشر من رمضان (صور)

شهدت مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حادث تصادم مأساويًّا أمام نادي الرواد، أسفر عن مصرع 3 شباب وإصابة آخر بإصابات متفرقة.
 

أسفر عن مصرع وإصابة 35 شخصا، 4 قرارات عاجلة من النيابة بشأن حادث أتوبيس الشرقية

نزيف الأسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن وفاة وإصابة 4 بالعاشر من رمضان 

تلقت غرفة عمليات إسعاف الشرقية إخطارًا بالواقعة، فانتقلت قوات الشرطة وضباط المباحث على الفور إلى موقع الحادث، حيث تبين من التحريات الأولية وقوع تصادم سيارة ملاكي بالطريق أمام نادي الرواد.

استدعاء سيارات الإسعاف التي نقلت المصاب إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث نقلت جثامين الشباب والمصاب إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وجرى التحفظ على جثامين المتوفين تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات.

وتعمل الأجهزة الأمنية حاليًّا على رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، فضلًا عن استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

حوادث الطرق.. تعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها: عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، والتأكد من أمان المركبة وصيانتها بشكل منتظم، وعدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، مع المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، والقيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

