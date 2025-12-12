إعلان نتائج الحلقة التاسعة من دولة التلاوة وتأهل 5 متسابقين للمرحلة المقبلة (فيديو)

18 حجم الخط

دولة التلاوة، أعلنت الحلقة التاسعة من برنامج "دولة التلاوة" نتائج تصويت المتسابقين بعد أداء متميز شهدته الحلقة، حيث تأهل للمرحلة المقبلة خمسة متسابقين بعد منافسات قوية وإشادة لجنة التحكيم بأدائهم القرآني المتميز، في إطار السعي لاكتشاف أفضل المواهب في ترتيل وتجويد القرآن الكريم من مختلف محافظات مصر.

نتائج التصويت وتأهل المتسابقين للمرحلة المقبلة

حصل المتسابق عمر علي عوض على 270 صوتًا، وتأهل للمرحلة المقبلة، فيما حصل محمد حسن عبد الحليم على 273 صوتًا، ليتأهل بدوره.

كما تأهل محمد كامل بعد حصوله على 269 صوتًا، مؤكدًا أن أداؤه المتميز جعله ضمن قائمة المتأهلين، في حين حصل المتسابق محمود كمال على 268 صوتًا، ورضا محمد رضا على 264 صوتًا.

مرحلة الخطر ومنافسة قرآنية لتحديد المتأهل النهائي

شهدت الحلقة منافسة قوية بين المتسابقين رضا محمد رضا ومحمود كمال، بعد دخولهما مرحلة الخطر، حيث تم اختيار متسابق واحد فقط للتأهل إلى المرحلة المقبلة. وبعد منافسة قرآنية استثنائية أظهرت قوة تلاوتهما وإتقانهما للتجويد والمقامات، قررت لجنة التحكيم منح التأهل للنهائي لـ محمود كمال بقرار بالإجماع، تقديرًا لأدائه القرآني المتميز وثباته تحت الضغط.

لجنة التحكيم تثني على مستوى المتسابقين وتشيد بروح المنافسة القرآنية

أشادت لجنة التحكيم بالجهود المبذولة من جميع المتسابقين، مؤكدة أن المنافسة القرآنية كانت قوية ومشرفة، وأن جميع المتسابقين قدموا مستويات عالية من الأداء، ما يعكس جدية برنامج "دولة التلاوة" في اكتشاف وصقل المواهب القرآنية الشابة، وإبراز الجيل الجديد من القراء المبدعين.

