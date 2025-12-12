الجمعة 12 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

صدمة للأهلي، الاتحاد الأردني لكرة القدم يعلن إصابة يزن النعيمات بقطع في الرباط الصليبي

يزن النعيمات
يزن النعيمات
18 حجم الخط

كأس العرب، أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، اليوم الجمعة، إصابة المهاجم يزن النعيمات بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، وذلك بعد خضوعه للفحوصات الطبية والإشاعات اللازمة عقب مباراة الأردن والعراق في ربع نهائي كأس العرب 2025.

إصابة يزن النعيمات 

وتعرض يزن النعيمات، مهاجم منتخب الأردن، لإصابة خطيرة في الركبة خلال الشوط الأول من المباراة. 

وسقط النعيمات في الدقائق الأولى من اللقاء، ليغادر الملعب متأثرا بالإصابة، قبل أن يحاول العودة مجددا لاستكمال المباراة، لكنه سقط مرة أخرى، ليضطر المدير الفني لمنتخب الأردن إجراء تبديل في الدقيقة 15، حيث شارك عودة الفاخوري بدلا من النعيمات، الذي خرج محمولا على نقالة. 

وتأتي إصابة النعيمات في وقت يكثر فيه الحديث حول مستقبله، بعدما ارتبط اسمه بالانتقال إلى النادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي المقبل لتعزيز الخط الهجومي للفريق.

مباراة العراق والأردن

 تأهل منتخب الأردن إلى نصف نهائي كأس العرب بعد الفوز على نظيره منتخب العراق، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الجمعة، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025.

وجاء هدف فوز منتخب الأردن من ركلة جزاء نجح في تسجيلها اللاعب علي علوان في الدقيقة 41. 

وسجل منتخب الأردن هدفا ثانيا قبل أن يتم إلغاؤه من جانب حكم المباراة بسبب وجود حالة تسلل. 

ومن المقرر أن يلتقي الأردن في الدور نصف النهائي، مع منتخب السعودية، والذي نجح في تخطي فلسطين بنتيجة 2-1 بالدورربع النهائي من كأس العرب.

تشكيل العراق أمام الأردن 

حراسة المرمى: أحمد باسل.

خط الدفاع: مناف، أكام هاشم، أحمد يحيى، مصطفى سعدون.

خط الوسط: كرار نبيل، زيد إسماعيل، أمجد عطوان.

خط الهجوم: أحمد مكنزي، مهند علي، علي جاسم.

تشكيل الأردن أمام العراق 

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: عبد الله نصيب، سعد الروسان، حسام أبو الذهب، أدهم القريشي.

خط الوسط: عامر جاموس، نزار الرشدان، مهند أبو طه.

خط الهجوم: علي علوان، محمود مرضي، يزن النعيمات.

وكان منتخب العراق تأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

بينما منتخب الأردن كان قد تأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب بعد تصدره المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأردن العراق العراق والاردن كأس العرب يزن النعيمات الاتحاد الأردني

مواد متعلقة

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي بعد مرور 75 دقيقة

هدف ملغي للأحمر، الأهلي يبحث عن التعادل أمام إنبي بعد مرور 60 دقيقة

كأس عاصمة مصر، الأهلي يتأخر أمام إنبي بهدف في الشوط الأول

محمد حمدي يسجل هدف تقدم إنبي أمام الأهلي بكأس عاصمة مصر

التعادل السلبي يسيطر علي مباراة الأهلي وإنبي بعد 15 دقيقة

تطورات جديدة بشأن أزمة محمد صلاح وآرني سلوت

تشكيل إنبي الرسمي لمواجهة الأهلي في كأس عاصمة مصر

الشحات وداري علي رأس بدلاء الأهلي أمام إنبي في كأس عاصمة مصر

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي بعد مرور 75 دقيقة

أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل

الكشف عن تشكيل الإمارات لمواجهة الجزائر في كأس العرب

الإمارات تهزم الجزائر بركلات الترجيح وتصعد لنصف نهائي كأس العرب

صدمة للأهلي، الاتحاد الأردني لكرة القدم يعلن إصابة يزن النعيمات بقطع في الرباط الصليبي

قائمة منتخب مصر النهائية في كأس أمم إفريقيا بالمغرب (إنفوجراف)

كواليس جديدة في واقعة مقتل عروس المنوفية، تكشفها التحقيقات وشهود العيان

يبكي في حضن ابنته، لقطة مؤثرة من حفل زفاف فريدة محمد هنيدي (صور)

خدمات

المزيد

بعد تحذير المدخنين، تعرف على لائحة غرامات المسافرين بالسكك الحديدية

ارتفاع الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق (آخر تحديث)

سعر الريال القطري أمام الجنيه في المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مدرسة قرآنية متفردة، دولة التلاوة يحتفي بصوت الشيخ محمود على البنا (فيديو)

المتسابق محمود كمال يخطف قلوب لجنة تحكيم "دولة التلاوة" بصوته الذهبي(فيديو)

المتسابق محمد حسن عبد الحليم يذهل لجنة تحكيم برنامج دولة التلاوة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads