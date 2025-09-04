اسم من العيار الثقيل يدخل قائمة المرشحين لتدريب الأهلي (فيديو)

دخل اسم من العيار الثقيل إلى قائمة المرشحين لتدريب النادي الأهلي خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو، بعد طرح اسم جوميز وباولو بينتو المدير الفني الأسبق لمنتخبي البرتغال والإمارات.

وقال الإعلامي إبراهيم عبد الجواد لقناة "أون سبورت"، إن البرتغالي جوزيه جوميز في أولى أولويات إدارة الاهلي ما زال أحد أبرز الأسماء المرشحة لقيادة الأهلي بقوة، خصوصًا أنه يعرف جيدًا أجواء الكرة المصرية بعدما درب الزمالك الموسم الماضي، وتوج معه ببطولتي الكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي على حساب الأهلي نفسه.

وأضاف: "العقبة أمام الأهلي أن جوميز يمتلك شرط جزائي في عقده يبلغ 750 ألف دولار وعقده في الشهر 250 ألف دولار، والأهلي استفسر عن طريق الوسطاء مع وكيل جوميز فأكد لهم أن هناك شرط جزائي 3 أشهر في العقد، كما أن جوميز يرتبط بعقد مع الفتح السعودي، والنادي السعودي متمسك به".

إبراهيم عبدالجواد يكشف عن أبرز الأسماء المرشحة لقيادة الأهلي 🦅⚽ وتعليقه عن تعيين وليد صلاح الدين مديرًا للكرة: "كل الناس بتحبه ويستحقها من زمان"👌#ملعب_ON pic.twitter.com/lcelEX8tEZ — ON Sport (@ONTimeSports) September 3, 2025

وتابع: "نمرة اتنين في قائمة المرشحين باولو بينتو المدير الفني الأسبق لمنتخبي البرتغال والإمارات، وهي حاليا لا يرتبط بأي عقد وعندما تواصلنا معه قال لا تعليق".

واستطرد “عبد الجواد”، أن الأهلي فتح خط اتصالات مع الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني السابق للهلال السعودي والحالي لفريق باوك اليوناني، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في مسيرته منها التتويج بدوري أبطال آسيا والدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين مع الهلال".

وواصل: "أن الشرط الجزائي في عقده رازفان لوشيسكو مع النادي اليوناني، البالغ نحو 4 ملايين يورو، جعل الإدارة الحمراء تتراجع سريعًا عن المضي قدمًا في الصفقة".

وأعلن الأهلي رسميًا إقالة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو، عقب الخسارة أمام بيراميدز في الدوري، وهي الهزيمة التي فجرت غضب الجماهير بسبب الأداء الباهت وغياب الشخصية عن الفريق.

وقررت الإدارة تكليف عماد النحاس بمهمة المدير الفني المؤقت خلال المرحلة الانتقالية، على أن يتولى الإشراف على الفريق حتى الاستقرار على اسم مدرب أجنبي جديد.

