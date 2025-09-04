الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قاضية أمريكية توجه "صفعة" جديدة لترامب وتبطل تجميد تمويل "هارفارد"

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أمرت قاضية أمريكية، الأربعاء، بإلغاء قرار تجميد التمويلات الذي اتخذته إدارة الرئيس دونالد ترامب بحق جامعة “هارفرد” على خلفية اتهامات بتفشي معاداة السامية والتحيز في المؤسّسة المرموقة.

وقالت القاضية الفدرالية في بوسطن أليسون بوروز في قرارها: "ألغت المحكمة أوامر التجميد وخطابات الإنهاء باعتبارها تنتهك التعديل الأول" من الدستور، بحسب "رويترز".

وأضافت: "يتم إلغاء وإبطال جميع عمليات التجميد وإنهاء التمويل لجامعة (هارفرد) التي تمت بموجب أوامر التجميد وخطابات الإنهاء في أو بعد 14 أبريل 2025".
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قاضية أمريكية تجميد التمويلات ادارة الرئيس دونالد ترامب جامعة “هارفرد

الأكثر قراءة

صفقة شاملة، أول رد من حماس على عرض ترامب لوقف الحرب في غزة

وداعا لسبوبة "القيصري"، الصحة تدرب الحوامل على الولادة الطبيعية (فيديو)

الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج على هذه الشواطئ غدا

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الخميس

منها التعجيل بالدفن، مظاهر تكريم الإسلام للإنسان بعد موته

استقرار أسعار كرتونة بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

منتخب مصر ينهي مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة إثيوبيا (صور)

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

أحدث أسعار سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

استقرار أسعار الأرز في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار كرتونة بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

احذر الإفراط في تناولها.. السعرات الحرارية لكل 100 جرام بحلوى المولد النبوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

منها التعجيل بالدفن، مظاهر تكريم الإسلام للإنسان بعد موته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads