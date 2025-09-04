قاضية أمريكية توجه "صفعة" جديدة لترامب وتبطل تجميد تمويل "هارفارد"

أمرت قاضية أمريكية، الأربعاء، بإلغاء قرار تجميد التمويلات الذي اتخذته إدارة الرئيس دونالد ترامب بحق جامعة “هارفرد” على خلفية اتهامات بتفشي معاداة السامية والتحيز في المؤسّسة المرموقة.

وقالت القاضية الفدرالية في بوسطن أليسون بوروز في قرارها: "ألغت المحكمة أوامر التجميد وخطابات الإنهاء باعتبارها تنتهك التعديل الأول" من الدستور، بحسب "رويترز".

وأضافت: "يتم إلغاء وإبطال جميع عمليات التجميد وإنهاء التمويل لجامعة (هارفرد) التي تمت بموجب أوامر التجميد وخطابات الإنهاء في أو بعد 14 أبريل 2025".



