نتيفلكس تكتب شهادة وفاة ميجان ماركل والصحف البريطانية تصف برنامجها بـ"ممل ولا يطاق"

في ضربة كبيرة لطموح دوقة ساسكس، فشل الموسم الثاني من برنامج "مع الحب، ميجان"، الذي تقدمه ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري في دخول قائمة أفضل 10 برامج مشاهدة على "نتيفلكس"، في تراجع واضح عن موسمه الأول الذي حقق حضورًا أفضل عند إطلاقه في مارس الماضي.

وعُرضت 8 حلقات جديدة من البرنامج في 26 أغسطس، لكن رغم مرور 6 أيام على عرضه لم يحقق نسب مشاهدة كافية ليدخل القائمة الأسبوعية، في ظل منافسة قوية من أعمال مثل الموسم الثاني لمسلسل “ وينز داي”، والوثائقي "الخاسر الأكبر".

وتشير التقديرات إلى أن عدد مشاهدات الموسم الثاني كان أقل بنصف مليون مشاهدة من موسمه الأول، الذي حصد 2.6 مليون مشاهدة في أسبوعه الأول فقط.

وبحسب موقع "Parade"، فإن ضعف الإقبال على البرنامج قد يُهدد مستقبله، حيث أكد مصدر مطلع أن العمل "لا يُحقق الأداء الذي كانت الشبكة تأمله"، وقد لا يُجدد لموسم ثالث.



وتراجع المشاهدات ترافق مع انتقادات حادة من الصحف البريطانية؛ إذ منحت "التلجراف" البرنامج نجمتين ووصفت ميجان ماركل بـ"مونتيسيتو ماري أنطوانيت"، مشيرة إلى أن "البرنامج ممل وفي بعض الأحيان لا يُطاق".

أما صحيفة "الجارديان"، فوصفت الموسم الثاني بأنه "حشو لأسلوب حياة أحمق"، معتبرةً أنه "مصطنع بشكل مؤلم".

وبينما حاول الموسم الثاني استقطاب المشاهدين عبر مشاركة شخصيات شهيرة وضيوف بارزين، يبدو أن ذلك لم يكن كافيًا لإنقاذ العمل من التراجع الجماهيري والنقدي.

