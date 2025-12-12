الجمعة 12 ديسمبر 2025
رياضة

الدوري الفرنسي، نانت يتأخر 0-1 أمام أنجيه في الشوط الأول بمشاركة مصطفى محمد

مصطفى محمد
مصطفى محمد
 تقدم فريق أنجيه على نظيره نانت بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

جاء هدف أنجيه عن طريق حمد العبدلي في الدقيقة 17 من ركلة جزاء.

تشكيل نانت أمام أنجيه

وكان المغربي أحمد القنطاري، المدير الفني لفريق نانت، قد أعلن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة أنجيه.

 وشهد التشكيل الأساسي تواجد الدولى المصرى مصطفى محمد في خط الهجوم، في أول مباراة للفريق تحت قيادة القنطاري، الذي تولى المهمة الفنية أمس الخميس عقب إقالة المدرب البرتغالي لويس كاسترو بسبب تراجع النتائج.

لانس يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الـ 15، وموقف نانت

مصطفى محمد أساسيا في تشكيل نانت أمام أنجيه بالدوري الفرنسي

تشكيل نانت أمام أنجيه 

حراسة المرمى: لوبيز

خط الدفاع: فابيان كونتونز – شيدوزي أوازيم – تاتي

خط الوسط: يوهان ليبينان – موانجا – بن حطب – كيلفن أميان – ديفر ماتشادو

خط الهجوم: ماتياس أبلين – مصطفى محمد

ويدخل نانت اللقاء بحثا عن العودة إلى طريق الانتصارات، بعد أن تراجع الفريق إلى المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة في أول 15 جولة من المسابقة.

