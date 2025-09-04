الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم لقارتي أوروبا وإفريقيا

كأس العالم، فيتو
كأس العالم، فيتو

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد كبير من المباريات والمواجهات في مختلف البطولات، أبرزها تصفيات كأس العالم لقارتي إفريقيا وأوروبا.

وتقام اليوم المباريات التالية:

تصفيات أفريقيا لكأس العالم

تشاد × غانا - 4 عصرًا

موريشيوس × كاب فيردي - 7 مساءً

ساو تومي وبرنسيبي × غينيا الاستوائية - 7 مساءً

مدغشقر × إفريقيا الوسطى - 7 مساءً

أنجولا × ليبيا - 7 مساءً

غينيا بيساو × سيراليون - 7 مساءً

الجزائر × بوتسوانا - 10 مساءً

مالي × جزر القمر - 10 مساءً

تونس × ليبريا - 10 مساءً

الكاميرون × إيسواتيني - 10 مساءً

تصفيات أوروبا لكأس العالم

كازاخستان × ويلز - 5 مساء

جورجيا × تركيا - 7 مساء | بي إن سبورت 3

ليتوانيا × مالطة - 7 مساء | بي إن سبورت 2

هولندا × بولندا - 9:45 مساء | بي إن سبورت 2

بلغاريا × إسبانيا - 9:45 مساء | بي إن سبورت 1

لوكسمبرج × أيرلندا الشمالية - 9:45 مساء | بي إن سبورت 4

سلوفاكيا × ألمانيا - 9:45 مساء | بي إن سبورت 3

ليشنتشتاين × بلجيكا - 9:45 مساء | بي إن سبورت 5

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباريات اليوم تشاد افريقيا أوروبا كأس العالم تصفيات كأس العالم

مواد متعلقة

محترف وحيد، منتخب إثيوبيا يواجه مصر بالبدلاء في تصفيات كأس العالم

الجابون تكتسح سيشل برباعية وتتصدر مجموعتها في تصفيات كأس العالم

موعد مباراة الأرجنتين وفنزويلا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

موعد مباراة البرازيل وتشيلي في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

صفقة شاملة، أول رد من حماس على عرض ترامب لوقف الحرب في غزة

وداعا لسبوبة "القيصري"، الصحة تدرب الحوامل على الولادة الطبيعية (فيديو)

الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج على هذه الشواطئ غدا

مصرع 3 شباب وإصابة آخر في حادث مروع أمام نادي الرواد بالعاشر من رمضان (صور)

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الخميس

اسم من العيار الثقيل يدخل قائمة المرشحين لتدريب الأهلي (فيديو)

أول تعليق من إسرائيل على موافقة حماس لعرض ترامب

منها التعجيل بالدفن، مظاهر تكريم الإسلام للإنسان بعد موته

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

أحدث أسعار سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

استقرار أسعار الأرز في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار كرتونة بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

احذر الإفراط في تناولها.. السعرات الحرارية لكل 100 جرام بحلوى المولد النبوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads