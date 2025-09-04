مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم لقارتي أوروبا وإفريقيا

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد كبير من المباريات والمواجهات في مختلف البطولات، أبرزها تصفيات كأس العالم لقارتي إفريقيا وأوروبا.

وتقام اليوم المباريات التالية:

تصفيات أفريقيا لكأس العالم

تشاد × غانا - 4 عصرًا

موريشيوس × كاب فيردي - 7 مساءً

ساو تومي وبرنسيبي × غينيا الاستوائية - 7 مساءً

مدغشقر × إفريقيا الوسطى - 7 مساءً

أنجولا × ليبيا - 7 مساءً

غينيا بيساو × سيراليون - 7 مساءً

الجزائر × بوتسوانا - 10 مساءً

مالي × جزر القمر - 10 مساءً

تونس × ليبريا - 10 مساءً

الكاميرون × إيسواتيني - 10 مساءً

تصفيات أوروبا لكأس العالم

كازاخستان × ويلز - 5 مساء

جورجيا × تركيا - 7 مساء | بي إن سبورت 3

ليتوانيا × مالطة - 7 مساء | بي إن سبورت 2

هولندا × بولندا - 9:45 مساء | بي إن سبورت 2

بلغاريا × إسبانيا - 9:45 مساء | بي إن سبورت 1

لوكسمبرج × أيرلندا الشمالية - 9:45 مساء | بي إن سبورت 4

سلوفاكيا × ألمانيا - 9:45 مساء | بي إن سبورت 3

ليشنتشتاين × بلجيكا - 9:45 مساء | بي إن سبورت 5

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.