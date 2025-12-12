الجمعة 12 ديسمبر 2025
رياضة

الإمارات تهزم الجزائر بركلات الترجيح وتصعد لنصف نهائي كأس العرب

الامارات
الامارات
كأس العرب، تأهل منتخب الإمارات لدور نصف النهائي من كأس العرب بعد الفوز على منتخب الجزائر بركلات الترجيح في ختام منافسات ربع نهائي بطولة كأس العرب قطر 2025.

وبعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله لجأ الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها الأبيض الإماراتي بنتيجة 7 مقابل 6.

وتقدم الجزائر عن طريق عادل بولبينة في الدقيقة 46، ثم تعادل الإمارات في الدقيقة 64 عن طريق برونو دى اوليفيرا. 

تشكيل الجزائر أمام الإمارات 

حراسة المرمى: فريد شعال

خط  الدفاع: محمد رضا حلايمية – عبد القادر بدران – أشرف عبادة – هواري بوشي

خط الوسط: فيكتور لكحل – سفيان بن دبكة – ياسين بنزية – ياسين بنزية

خط الهجوم: ياسين براهيمي – رضوان بركان – عادل بولبينة

تشكيل الإمارات ضد الجزائر

حراسة المرمى: حمد المقبالي

خط الدفاع: ماركوس ميلوني – لوكاس بيمنتا – ساشا إيفكوفيتش – روبين كانيدو

خط الوسط: ماجد راشد – نيكولاس خيمينيز – يحيى الغساني

خط الهجوم: برونو أوليفيرا – كايو لوكاس – علي صالح.

ومن المنتظر أن يلتقي الإمارات مع المغرب الذي حسم مقعده في نصف النهائي بعد فوزه أمام سوريا بهدف نظيف بالدور ربع النهائي.

وكان منتخب الجزائر، نجح في التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب، بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط.

بينما تأهل منتخب الإمارات إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط.

