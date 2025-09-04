اليوم، الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن رسميا نتيجة جولة الإعادة في انتخابات الشيوخ

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة، مؤتمرًا صحفيًّا ظهر اليوم الخميس، لإعلان النتيجة الرسمية لجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن مجلس الإدارة سينعقد اجتماع صباح اليوم الخميس الموافق 4 سبتمبر، يعقبه مؤتمرا صحفيا في تمام الثانية ظهرًا بمقر الهيئة، للإعلان عن النتيجة النهائية لانتخابات جولة الإعادة، وذلك بحضور ممثلي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

وأكدت الهيئة عدم تلقي أي طعون تتعلق بعمليتي الاقتراع والفرز في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي جرت في دوائر محافظات الغربية وبني سويف والإسماعيلية والأقصر والوادي الجديد.

جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025

وأجريت جولة الإعادة في 5 محافظات، والتي يتنافس فيها المرشحون على المقاعد المتبقية، وجاءت على النحو التالي:

محافظة الغربية: بين المرشحين مجدي السيد عبد الله، وأحمد مصطفى الجعبري.

محافظة بني سويف: بين المرشحين هشام محمد مجدي محمد عبد المجيد، وعلي فايز بدوي علي.

محافظة الأقصر: بين المرشحين محمد عبد العليم حسين محمد، ومحمد محمود ياسين أبو السعود.

محافظة الإسماعيلية: بين المرشحين مجدي سعد علي زايد، ومحمد غنام أحمد عمر.

محافظة الوادي الجديد: بين المرشحين عبد الحكم أحمد جبالي عيسى، وخيري محمد خضر علي.

وتأتي هذه الخطوة تمهيدًا لاستكمال تشكيل مجلس الشيوخ الجديد، بعد الانتهاء من كافة المراحل الانتخابية وفقًا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.

