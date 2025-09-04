الريال والسيتي في المقدمة وليفربول قبل الأخير، إيرادات أفضل 10 أندية كرة قدم في العالم

تحولت لعبة كرة القدم من هواية إلى احتراف ومن احتراف إلى صناعة ضخمة تتجاوز حدود الملاعب لتنعكس على الاقتصاد العالمي، حيث تقاس قوة الأندية الكبرى اليوم ليس فقط بالألقاب التي تحصدها، بل أيضا بالإيرادات التي تحققها من مختلف الأنشطة.

ومع ارتفاع قيم العقود والرعايات وعوائد البث التلفزيوني، دخلت أندية الصف الأول في سباق مالي لا يقل سخونة عن المنافسات الكروية داخل المستطيل الأخضر.



ونشرت صحيفة تليجراف" البريطانية إيرادات أفضل 10 أندية كرة قدم في العالم.

أعلى أندية كرة قدم من حيث الإيرادات

يتصدر ريال مدريد الإسباني القائمة بإيرادات بلغت 906 ملايين جنيه استرليني، ويحل مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الثاني بإجمالي 726 مليون جنيه استرليني.

وجاء باريس سان جيرمان الفرنسي ثالثا بإيرادات وصلت إلى 698 مليون جنيه استرليني، أما مانشستر يونايتد الإنجليزي فاحتل المركز الرابع بـ667 مليون جنيه استرليني.

وفي المركز الخامس يظهر بايرن ميونخ الألماني بإيرادات بلغت 663 مليون جنيه استرليني.

ويأتي برشلونة الإسباني سادسا بإجمالي 659 مليون جنيه استرليني، يليه أرسنال الإنجليزي بالمركز السابع بإيرادات وصلت إلى 621 مليون جنيه إسترليني.

وجاء ليفربول ثامنا بـ619 مليون جنيه استرليني، أما مواطنه توتنهام فحل تاسعا بإجمالي 533 مليون جنيه إسترليني.

واختتم تشيلسي الإنجليزي قائمة الـ10 الأوائل بإيرادات بلغت 472 مليون جنيه إسترليني.

