الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سيشعلها نيرانا، روبيو يحضر حدثا للمستوطنين بموقع "حساس سياسيا" قرب المسجد الأقصى

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فيتو

كشف مراسل موقع "أكسيوس"، اليوم الخميس، عن عزم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إجراء زيارة إلى منطقة الشرق الأوسط، خلال شهر سبتمبر الجاري.

وكتب باراك رافيد مراسل "أكسيوس"في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس" قائلًا: "إن من المتوقع أن يزور روبيو المنطقة قريبًا".


وأضاف: "سيشارك روبيو يوم 14 سبتمبر في حدث تنظمه مجموعة من المستوطنين في موقع أثري حساس على الصعيد السياسي".

وأوضح أن الموقع يقع "أسفل قرية سلوان الفلسطينية في القدس الشرقية، على مسافة قصيرة جدًّا من المسجد الأقصى".

يأتي ذلك بالتزامن مع كشف الموقع نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين أن روبيو أشار في اجتماعات خاصة إلى أنه لا يعارض ضم الضفة الغربية.

وأكد روبيو، بحسب ما نقله المسؤولون الإسرائيليين، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن تقف في طريق خطوة ضم الضفة الغربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موقع اكسيوس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو منطقة الشرق الأوسط المستوطنين المسجد الأقصى ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب الضفة الغربية قرية سلوان الفلسطينية القدس الشرقية

الأكثر قراءة

أسماء ضحايا حادث العاشر من رمضان المروع

سعر الفاكهة اليوم، قفزة غير متوقعة في العنب وانخفاض كبير بالجوافة والكاكا

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الخميس

سيشعلها نيرانا، روبيو يحضر حدثا للمستوطنين بموقع "حساس سياسيا" قرب المسجد الأقصى

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

4 قرارات من النيابة بشأن حادث العاشر المروع منها التحقيق في قيادة طفل سيارة

وداعا لسبوبة "القيصري"، الصحة تدرب الحوامل على الولادة الطبيعية (فيديو)

قفزة في أسعار المانجو اليوم، 10 جنيهات زيادة بـ"الفص والعويسي" و5 جنيهات بـ"صديقة والسكري"

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

أحدث أسعار سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

استقرار أسعار الأرز في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار كرتونة بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

احذر الإفراط في تناولها.. السعرات الحرارية لكل 100 جرام بحلوى المولد النبوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads