مدير منتخب مصر: حزين جدا على الخروج من كأس العرب وأقدم آلاف الاعتذارات للجماهير

اعتذر أحمد حسن مدير منتخب مصر الذي شارك في بطولة كأس العرب للجماهير المصرية بعد وداع البطولة من دور المجموعات.

وقال أحمد حسن في تصريحات عبر برنامجه "الكابتن"، على قناة dmc: "أنا حزين جدا بعد الخروج من كأس العرب، وأقدم آلاف الاعتذارات فقط بسبب حزن الناس".

نقبل النقد بكل تأكيد

وأكمل: "لو الهدف من النقد هو الصالح العام، فنحن نتقبل بكل تأكيد، كما أوجه الشكر لكل الجهاز الفني والطبي والإداري الذين عملوا بإخلاص وفقا للإمكانيات المتاحة".

واختتم: "أعتذر للجميع، وأقدم آلاف الاعتذارات بسبب حزن الناس، وتولينا المهمة في وقت صعب وقدمنا كل ما لدينا في حدود الإمكانيات".

منتخب مصر يودع كأس العرب مبكرا

وودع المنتخب الثاني منافسات بطولة كأس العرب بالخروج من دور المجموعات، بعد حصد نقطتين من أصل 3 مباريات تم خوضها أمام الإمارات والكويت والأردن.

وجاء مشوار المنتخب بدور المجموعات بالتعادل في مباراتين، وخسارة أخرى، حيث خسر المنتخب أمام الأردن بثلاثة أهداف دون رد، ومن قبلها التعادل مع الكويت والإمارات بكأس العرب.

واحتل المنتخب المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، جمعهما من تعادلين أمام الكويت والإمارات بنفس النتيجة 1-1، وخسارة أمام الأردن 3-0.

