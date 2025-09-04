صوت مصر بيتعافى، مفاجأة جديد لـ أنغام بعد الإعلان عن حفل لندن

تستعد النجمة أنغام ، لإحياء حفل غنائي كبير في دبي خلال الفترة المقبلة، بجانب حفلها في لندن.

حفلات انغام

وكشفت شركة "مومنتس إيفنتس" عن حفلة مرتقبة للفنانة أنغام في الإمارات، وشاركت عبر حسابها على منصة "إكس" مقطع فيديو قصيرًا للفنانة من حفلات عدة.

وعلق الحساب على مقطع الفيديو الذي شاركه بالقول: صوت مصر أنغام قريبًا في دبي.

ومن المقرر، أن تكشف الشركة المنظمة لحفل أنغام في دبي عن موعد الحفل وطرح التذاكر.

ويترقب الجمهور العربي في أوروبا ومختلف أنحاء العالم، الحفل المنتظر للفنانة أنغام، والذي من المقرر إحياؤه يوم 23 سبتمبر المقبل على مسرح "رويال ألبرت هول" العريق في العاصمة البريطانية لندن، بعد تعافيها الكامل من وعكتها الصحية الأخيرة.

ويأتي هذا الحفل ليشكل فصلًا جديدًا في المسيرة الفنية لأنغام، إذ تُعد أول مطربة مصرية تُحيي حفلًا غنائيًا منفردًا على خشبة "ألبرت هول" منذ حفل العندليب الراحل عبد الحليم حافظ في عام 1967، ما يمنح المناسبة طابعًا تاريخيًّا مميزًا.

أنغام، التي عادت مؤخرًا من ألمانيا بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة في البنكرياس، تمضي حاليًّا فترة نقاهة في منزلها بالساحل الشمالي، بعد رحلة علاجية استغرقت نحو شهر.

ووفق مصادر مقربة، فإن حالتها الصحية شهدت تحسنًا ملحوظًا، وإن كانت لا تزال في حاجة إلى الراحة التامة خلال الأيام القليلة المقبلة، ولن تستقبل أي زيارات حتى تستعيد عافيتها بالكامل.

ومن المقرر أن تبدأ أنغام خلال الفترة القادمة استعداداتها المكثفة لحفلها في لندن، بالتعاون مع المايسترو هاني فرحات، في خطوة تعكس عودتها القوية إلى الساحة الفنية بعد تجاوز أزمتها الصحية.

