ملوا عينكم منه فغدا محطته الأخيرة، سكالوني يذرف الدموع بعد سؤاله عن مستقبل ميسي (فيديو)

طالب ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين، الجماهير بالاستمتاع بالنجم ليونيل ميسي في مواجهة فنزويلا والتي يرجح أن تكون المباراة الرسيمة الأخيرة لـ"البرغوث" في وطنه بتصفيات كأس العالم.



ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره الفنزويلي فجر غد الجمعة في الجولة الـ17 قبل الأخيرة من تصفيات اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقد حجز منتخب الأرجنتين مقعده رسميًّا في المونديال، الذي توج بنسخته الأخيرة عام 2022 في قطر، حيث يتربع على قمة الترتيب برصيد 35 نقطة، بفارق 10 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب الإكوادور.

LA EMOCIÓN DE SCALONI 🥹



El técnico de la Selección Argentina le dedicó unas palabras a Messi, que mañana podría jugar su último partido oficial en el país, y no pudo contener las lágrimas al ver a un periodista emocionado. pic.twitter.com/WjazFrR3FX — TyC Sports (@TyCSports) September 3, 2025

وفي مؤتمر صحفي عقده قبل المباراة المرتقبة أمام فنزويلا، خص سكالوني النجم ليونيل ميسي بكلمات مؤثرة تعكس مدى التقدير والإعجاب الذي يكنه له، سواء كزميل سابق في الملعب أو كلاعب ضمن صفوف فريقه.

وأكد سكالوني: "ستكون مباراة الغد لحظة مميزة ومؤثرة جدًّا. نحن سعداء بوجود ليونيل هنا، ونأمل أن يتمكن هو والجماهير من الاستمتاع بهذه اللحظة".

EL MOMENTO EMOTIVO QUE SE VIVIÓ EN LA CONFERENCIA DE PRENSA DE SCALONI 💔😢



El entrenador de la Selección Argentina empatizó con un periodista y su respuesta.



▶️ Mirá #ESPNF12 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/vdGB4qK1dI — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 3, 2025

وأضاف: "لقد لعبت بجواره. أن تكون زميله وتمرر له الكرة كان شرفًا. ثم أن نصل معًا إلى كأس العالم ونحصد اللقب (مونديال 2022)، فهذا أمر لا يصدق. مع الوقت، فقط، سندرك حقًّا عظمة ما عشناه".

لكن اللحظة الأبرز جاءت حين وجه أحد الصحفيين سؤالًا حول مستقبل ميسي مع المنتخب، وهل تعتبر مباراة فنزويلا وداعًا محتملًا له على أرض الأرجنتين؟

فظهر سكالوني متهدجًا، وتملكته العواطف، حتى أنه لم يتمالك دموعه، التي سالت على خديه وسط صمت الحضور.

وأشار سكالوني إلى أن باب الاستمرار ما زال مفتوحا، لكن القرار الأخير يعود إلى ميسي نفسه، مضيفا "ربما لن تكون هذه آخر مباراة له في الأرجنتين. سنحرص على إشراكه في مباراة أخرى".

