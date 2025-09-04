التحفظ على صاحب المطعم المتسبب في تسمم أكثر من 90 شخصا بالمنيا

قام فريق من مفتشي الصحة بمعاينة المطعم، الذي تسبب في إصابة أكثر من 90 شخصًا بالتسمم في حي أبو هلال بمدينة المنيا، حيث جرى التحفظ على عينات من الأغذية المشتبه بها وإرسالها إلى المعامل المركزية لتحليلها، فيما جرى التحفظ على مسؤولي المطعم لحين انتهاء التحقيقات.

سحب عينات من الأغذية من المطعم المتسبب في إصابة أكثر من 90 بالتسمم بالمنيا

فيما أكدت مصادر طبية أن الأعراض تراوحت بين قيء وإسهال وآلام بالبطن وارتفاع في درجات الحرارة، مؤكدة أن جميع الحالات تلقت الإسعافات اللازمة وأنها مستقرة حتى الآن، دون تسجيل أي وفيات.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إصابة أكثر من 90 شخصًا بالتسمم إثر تناول وجبة داخل داخل مطعم في حي أبو هلال في مدينة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة أكثر من 90 شخصا بأعراض قي ومغمض والم في البطن إثر تناول وجبة طعام فاسدة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

