آخر فرصة، اليوم غلق باب التقدم على وظائف المونوريل 2025

تغلق وزارة النقل اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025، باب التقدم لوظائف مونوريل العاصمة الإدارية، والتي أعلنتها من خلال الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، في الإعلان رقم (5) لسنة 2025، وفي النقاط التالية كل المعلومات عن وظائف المونوريل الجديدة.

ويقدم المشروع فرص عمل لتوظيف عدد من الفنيين في مجالات الصيانة والتشغيل.



الوظائف متاحة لمن له معرفة أو خبرة مماثلة في جانب واحد من الجوانب (الميكانيكية / الوحدات المتحركة / الكهربائية / الإشارات / الاتصالات) أو لديك خبرة فى أعمال صيانة وإدارة معدات السكك الحديدية.

وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن حاجتها لشغل الوظائف الفنية الآتية بنظام التعاقد بالعمل بمشروع قطار المونوريل فني إصلاح أعطال: كهرباء / ميكانيكا مراقب تحكم مركزي: كهرباء/ اتصالات/ إلكترونيات فني أنظمة: كهرباء / إلكترونيات / اتصالات / ميكانيكا فني وحدات متحركة: كهرباء / ميكانيكا.

المتطلبات العامة لشغل الوظيفة:

- ذكور فقط.

- المؤهل العلمي المطلوب: مؤهل فني فوق متوسط / مؤهل متوسط (كهرباء / اتصالات / الكترونيات / ميكانيكا).

خريجي المدارس والمعاهد الآتية:

- مدرسة جلال فهمى

- معهد دون بوسكو

- معهد وردان

- السويدى التقنية

- مدرسة مبارك كول

- السن: لا يزيد السن عن (35) عاما وقت التقديم للمسابقة.

- أدى الخدمة العسكرية أو معفى منها.

- ليس لديه سجلات جنائية.

- إجادة الحاسب الآلي.

- اجتياز الاختبارات الشخصية.

- اجتياز الاختبارات الطبية والنفسية (طبقًا وشروط الإعلان).

- يقبل العمل بنظام الورديات.

- القدرة على تحمل المسئولية وضغوط العمل والانضباط الذاتي والالتزام باللوائح والقوانين.

- سيحصل العاملون بوظائف المونوريل على رواتب مجزية.

المستندات المطلوب إرفاقها بالطلب:

- صورة من المؤهل الدراسي.

- صورة من موقف التجنيد.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة شهادات خبرة (إن وجد).

- صورة من شهادات الدورات التدريبية (إن وجد).

- تقدم الطلبات على الموقع الإلكتروني للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق ( مترو القاهرة)، أو بمقر الشئون الإدارية بمبنى حمامات القبة يوميًا من الساعة (9 صباحًا) وحتى الساعة (1 ظهرًا)، ما عدا يوم الجمعة، وذلك خلال الفترة من (26 / 08 / 2025 ) حتى (04 / 09 / 2025).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.