النجم الذي أتلفه الهوى، ظهور مثير لـ فينيسيوس جونيور بصحبة فيرجينا فونسيكا على يخت فخم (فيديو)
يواصل فينيسيوس جونيورنجم ريال مدريد سقوطه في براثن أضواء الشهرة الخاطئة التي تهدد بخروجه من قلعة “الميرينجي”، حيث شوهد اللاعب برفقة المذيعة التلفزيونية والمؤثرة البرازيلية فيرجينيا فونسيكا، البالغة من العمر 26 عامًا، وهي تغادر يختًا فاخرًا في ماربيا، بإسبانيا، وسط شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن علاقة عاطفية بينهما.
وسافرت فيرجينيا إلى إسبانيا برفقة أصدقائها، يوم الثلاثاء الماضي، حيث زارت ملعب "سانتياجو برنابيو"، معقل ريال مدريد، وسط شائعات عن علاقتها العاطفية بمواطنها فينيسيوس جونيور، البالغ من العمر 25 عامًا.
وذهبت فيرجينيا إلى متحف ملعب "سانتياجو برنابيو"، وأطلعت وكيل أعمالها، هيبرت جوميز، على الصور، وقد غمرتها مشاعر التأثر بعد تحقيق حلمه بزيارة الملعب.
الفيديو الذي نشره موقع "ليو دياس" أظهر فيرجينيا وهي تغادر القارب أولًا، لتلحق بها بعد لحظات فينيسيوس جونيور.
وكانا برفقة بعض أصدقاء رائدة الأعمال، من بينهم لوكاس جيديز، دودا فرييري وهيبرت جوميز.
وفي تلك اللحظة، واجه نجم ريال مدريد تجمعًا من الأشخاص الذين بدؤوا يهتفون باسمه.
وبملامح جادة، التقط صورة مع طفل كان يرتدي قميص ريال مدريد، قبل أن يتابع طريقه محاطًا بحراسة أمنية.
وبدأت شائعات علاقة محتملة بين المؤثرة و"فيني" بعد رؤيتها في حفل عيد ميلاد اللاعب الخامس والعشرين.
كما ذكرت تقارير إعلامية أنها تلقت بضع هدايا من نجم ريال مدريد عبارة عن 500 وردة بقيمة 19 ألف ريال برازيلي، حوالي 3500 دولار، خلال زيارتها الأخيرة إلى دبي، بالإضافة إلى ساعة فاخرة من روليكس تُقدّر قيمتها بنحو 100 ألف ريال برازيلي (حوالي 18,400 دولار).
ومع تزايد الجدل حول المسألة، لم يصدر أي نفي أو تأكيد رسمي من الطرفين؛ ما أبقى المسألة عالقة.
وكانت المؤثرة البرازيلية فيرجينيا فونسيكا أعلنت انفصالها عن زوجها زي فيليبي، المغني وكاتب الأغاني البرازيلي، في نهاية مايو الماضي، من خلال منشور مشترك بينهما.
