أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل

عبلة كامل، أنهى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الجدل المتصاعد حول الحالة الصحية للفنانة القديرة عبلة كامل، موضحًا أنها تتمتع بصحة طيبة ومستقرة، ولا تعاني من أي متاعب كما تردد.

تطورات الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “النهار”: أن قرار اعتزال عبلة كامل لم يكن نتيجة ظرف أو أزمة صحية، بل هو اختيار شخصي خالص اتخذته بهدوء ورضا، بعيدًا عن أي ضغوط أو مشكلات.

وقال بوضوح: "الحمد لله عبلة كامل بخير.. وابتعادها عن الفن والتمثيل نابع من رغبتها فقط، دون أي أسباب صحية".

رسالة للسيسي: “مبادرة إنسانية تقدر رموز الفن.. ونعد بأن نكون على قدر ثقته بنا”

وعبّر أشرف زكي عن امتنان الوسط الفني كله للرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرًا منه للدعم والرعاية التي يخصصها للفنانين كبار السن وأصحاب التاريخ الطويل.

وأضاف أن هذه اللفتة الإنسانية ليست جديدة على الرئيس، بل تعبّر عن رؤية تُعلي من قيمة الفن ورسالة الفنان.

وتابع زكي:"نشكر الرئيس على اهتمامه الدائم بالفنانين.. ونعد بأن نظل عند مستوى الثقة والمسؤولية".

رسالة مؤثرة من ريهام عبد الغفور لـ عبلة كامل

ووجهت الفنانة ريهام عبد الغفور رسالة لـ الفنانة عبلة كامل بعد تصدرها التريند، وقالت من خلال فيس بوك: “ربنا يخليها ويديها الصحة ويبارك في عمرها”.

وتعيش الفنانة الكبيرة محنة صحية منذ فترة، وتفضل الابتعاد بشكل كامل عن الأضواء، وعلاقتها شبه منقطة بالوسط الفني.

