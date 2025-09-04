صفقة شاملة، أول رد من حماس على عرض ترامب لوقف الحرب في غزة

أكدت حركة حماس الأربعاء استعدادها للتوصل إلى "صفقة شاملة" يتم بموجبها إطلاق سراح الرهائن مقابل عدد متفق عليه من المحتجزين الفلسطينيين في إطار اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقالت حماس في بيان: "تجدد الحركة التأكيد على موافقتها لتشكيل إدارة وطنية مستقلة من التكنوقراط لإدارة شؤون قطاع غزة كافة وتحمل مسؤولياتها فورا في كل المجالات".

وفي وقت سابق من الأربعاء، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، حركة حماس إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين الإسرائيليين، مؤكدا أن الوضع سيتغير بسرعة بمجرد إطلاق سراحهم.

وقال ترامب في رسالة وجهها إلى حماس عبر منشور على منصة (تروث سوشيال): "أبلغوا حماس بأن تعيد جميع الرهائن العشرين فورا (وليس اثنين أو خمسة أو سبعة!)، والأمور ستتغير سريعًا. ستنتهي (الحرب)!".

في مارس 2025، أطلق ترامب "تحذيرًا أخيرًا"، مطالبًا بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

