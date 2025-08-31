أخبار الحوادث اليوم: سرقة فيلا حمادة هلال..مصرع 4 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة..مجلس الدولة: ضياع أوراق القضية ليس دليل براءة المتهم

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو مصحوب بتعليق صوتي، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر بسرقة دراجة نارية خاصة بأحد أصدقائه، مع الزعم بأن الواقعة حدثت مؤخرًا.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يسرق حقيبة وبعض الأحذية من داخل أحد المساجد بمحافظة الفيوم.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله قائد مركبة "توك توك" يؤدي مشهدًا تمثيليًا يوحي بقيادته تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة، وذلك بمشاركة آخرين بمحافظة الإسكندرية.

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط شاب لقيامه بأفعال منافية للآداب وتحرشه بإحدى السيدات بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو يتضمن سرقة بطاريات محول كهربائي.

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم، حادثًا مأساويًا جراء انفجار خط غاز، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين بإصابات متفرقة.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في حل لغز سرقة فيلا الفنان حمادة هلال بمنطقة التجمع، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة الخادمة وتم ضبطها.

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط عدد من العناصر شديدة الخطورة المتورطة في جلب وترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، وذلك عقب استهداف عدة مناطق بمحافظات المنيا، أسيوط، وقنا.

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الفهم القائم على أن عدم تقديم أوراق التحقيق أو فقدها في القضية المنظورة أمام القاضي، يجعل الجزاء الصادر ضد الموظف، كأنه منتزع من غير أصول موجودة، هو فهم ظاهر الخطأ.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله فتاة تشكو من تعرضها للاعتداء بآلة حادة، نتج عنه إصابتها بجرح قطعي في الوجه.

