أمن القاهرة يحل لغز سرقة فيلا حمادة هلال بالتجمع

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في حل لغز سرقة فيلا الفنان حمادة هلال بمنطقة التجمع، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة الخادمة وتم ضبطها.

سرقة فيلا الفنان حمادة هلال

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بتعرض الفنان حمادة هلال لواقعة سرقة فلته بدائرة قسم شرطة التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن خادمة فى الفيلا هى وراء ارتكاب الجريمة، حيث استغلت وجودها فى الفيلا، وتمكنت من معرفة أماكن الاحتفاظ بالمشغولات الذهبية والمجوهرات والمقتنيات النفيسة، واستولت على اكسسوارات حريمي مملوكة لزوجة الفنان حمادة هلال، ومن بينها حلق ألماس، بالإضافة إلى هاتف محمول ماركة آيفون بروماكس.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة بعد ساعات قليلة من واقعة السرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

