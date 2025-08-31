الداخلية تكشف ملابسات اعتداء أشخاص على جارهم بالأسلحة النارية في قنا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة قيام بعض الأشخاص بالاعتداء على جارهم وتهديده بالأسلحة النارية في قنا.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول منشور مدعوم بصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر أحد الأشخاص- مقيم بمركز أبو تشت شمال محافظة قنا- من قيام جيرانه بالتهجم على منزله والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابات، زاعمًا تهديده وأسرته باستخدام أسلحة نارية لإجباره على التصالح.

الفحص وكشف الحقيقة

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تعود إلى وجود خلافات جيرة قديمة بين الشاكي والمشكو في حقهم وهم أبناء عمومة، كانت قد بدأت منذ عام 2016 عقب تعدي أحدهم على الشاكي محدثًا إصابته بعاهة مستديمة بالذراع.

وقد تم آنذاك عقد جلسة عرفية بينهم انتهت بالصلح، حيث حصل الشاكي على تعويض مالي وتنازل المشكو في حقهم عن محل لصالحه.

تجدد الخلافات

ولاحقًا استولى المشكو في حقهم على المحل مرة أخرى، وعرضوا على الشاكي مبلغًا ماليًا أقل من قيمته لكنه رفض، وعلى إثر ذلك قاموا بالتعدي عليه بالضرب، وتبين أن هناك عدة محاضر محررة بشأن تلك الخلافات.

نفي استخدام أسلحة نارية

وأكد الفحص الأمني أنه لا صحة لما ورد بالمنشور بشأن استخدام أسلحة نارية لإجبار الشاكي على التصالح، مشيرًا إلى أن الإجراءات القانونية تم اتخاذها حيال أطراف الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.