القبض على شاب تحرش بسيدة في شبرا الخيمة

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط شاب لقيامه بأفعال منافية للآداب وتحرشه بإحدى السيدات بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول.

تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مقطع فيديو متداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بأفعال منافية للآداب وتحرشه بسيدة أثناء سيرها بدائرة القسم.

وبالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات رسمية في هذا الشأن وأجرت الأجهزة الأمنية التحريات اللازمة، وتم تحديد السيدة الظاهرة في مقطع الفيديو (مقيمة بدائرة القسم) وبسؤالها أيدت صحة ما ورد بالمقطع.



كما تمكنت القوات من تحديد وضبط الشخص المتورط بالواقعة، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة القسم.

اعترافات المتهم والإجراءات القانونية

بمواجهته اعترف بارتكاب ما ظهر بمقطع الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.



